Умер автор музыкальной темы бондианы
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Умер автор музыкальной темы бондианы

Умер автор музыкальной темы бондианыУмер автор основной музыкальной темы фильмов про Джеймса Бонда Монти Норман

В Великобритании умер композитор Монти Норман, автор музыкальной темы фильмов про Джеймса Бонда. Об этом сообщает Associated Press.

Музыкант скончался 11 июля на 95-м году жизни после непродолжительной болезни.

В 1962 году кинопродюсер Альберт Брокколи пригласил Нормана, чтобы тот сочинил тему для первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу». Впоследствии заглавная композиция звучала во всех 25 фильмах бондианы.

Для создания мелодии Норман использовал пьесу, написанную им для предложенной музыкальной адаптации песни В. С. Найпола «Дом для мистера Бисваса», перенеся ключевой рифф с ситара на электрогитару.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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