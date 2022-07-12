В Братском районе нашли молодого человека, заблудившегося в лесу 9 июля
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В Братском районе нашли молодого человека, заблудившегося в лесу 9 июля

11 июля в двух километрах от садоводства «Весна» в Братском районе спасатели обнаружили 21-летнего молодого человека, который вечером 9 июля ушел в лес и не вернулся. Во время поиска пропавшего спасатели разбились на группы и подавали звуковые сигналы, на один из которых откликнулся разыскиваемый. Парень находился в удовлетворительном состоянии. Поисковая работа продолжалась в течение трех часов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В начале июня сборщик черемши заблудился в лесу. Мужчина передал спасателям свои координаты с помощью приложения на телефоне. Они указали мужчине направление к проселочной дороге, на которую он вышел и добрался до дома. Ночью 10 июля женщина позвонила и рассказал о том, что она потерялась в лесу недалеко от поселка Тангуй. Спасатели также попросили ее отправить им свое местоположение, благодаря чему женщину вывели из леса. С начала лета сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области нашли в лесу 9 человек.

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По материалам: irk

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