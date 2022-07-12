В Европе начали вводить новые ограничения для украинских беженцев
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В Европе начали вводить новые ограничения для украинских беженцев

В Европе начали вводить новые ограничения для украинских беженцев

Во французских центрах помощи украинским беженцам в Европе появились объявления об ограничении приема мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

"С 10 июля Ассоциация по предварительному приему ограничила прием украинских беженцев до 10 человек в день", — написано в документе. Для того чтобы гражданина Украины временно разместили во Франции, он должен выполнить ряд бюрократических требований: сначала обратиться в ближайшую префектуру по месту жительства или в специальный пункт и подтвердить статус беженца, после чего его направят в пункт Управления по иммиграции и интеграции.


Украинские беженцы в Европе могут подать заявку на получение убежища во Франции – для этого нужно обратиться в Ассоциацию по предварительному приему, оттуда пригласят в другое учреждение, где уже надо будет получить сертификат и форму заявления о предоставлении убежища для передачи в OFPRA. При этом беженцев предупреждают, что упомянутая ассоциация принимает только 10 человек в день и нужно заранее записываться.

Новые правила для украинских беженцев во Франции

В начале июня сообщалось, что украинские беженцы, ранее находившиеся в Болгарии, целыми автобусами возвращаются обратно на родину либо едут в соседние государства – балканскую страну уже покинуло до 18 тысяч человек. Этому предшествовало заявление премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о том, что власти республики больше не способны обеспечивать проживание украинских беженцев в "люксовых условиях" – накануне кабмин Болгарии свернул программу проживания беженцев из Украины в черноморских отелях.

В свою очередь, министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что в Латвии уже устали принимать беженцев с Украины. Он подчеркнул, что многие в Латвии ожидали скорое разрешение гуманитарного кризиса на Украине и возвращения украинцев на родину, однако все затянулось.

Литва также больше не может принимать украинских беженцев. По данным министерства, в стране закончились помещения, куда можно было бы расселить приезжающих граждан Украины. В данный момент власти пытаются нарастить резервный фонд жилья для украинских беженцев в Европе, однако многие пространства требуют как длительного ремонта, так и обстановки необходимой мебелью и инвентарем.

Во французских центрах помощи украинским беженцам в Европе появились объявления об ограничении приема мигрантов.

Жители Бельгии также жалуются на поведение украинских беженцев. С весны они все чаще становятся свидетелями случаев пьянства и хамства со стороны приезжих. Более того, жители отдельных муниципалитетов, весной приютившие "гостей" с Украины, уже официально попросили государство найти других арендаторов для размещения переселенцев.

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По материалам: uposters.ru

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