В Иркутске похититель кларнета увидел себя в сводке полиции и сдался
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В Иркутске похититель кларнета увидел себя в сводке полиции и сдался

Жительница Иркутска обратилась в полицию с заявлением о том, что у ее несовершеннолетней дочери украли кларнет марки Roy Benson. Девочка оставила чемодан с музыкальным инструментом на остановке общественного транспорта на улице 30-й Дивизии. Ущерб, причиненный заявительнице, составил 50 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили подозреваемого в краже кларнета. Информацию о розыске опубликовали в социальных сетях. Подозреваемый мужчина увидел себя на фотографии, позвонил оперативникам по указанному в объявлении номеру телефона и вернул музыкальный инструмент.

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По материалам: irk

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