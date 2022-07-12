В какие дни недели можно увидеть вещие сны и о чем они говорят
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В какие дни недели можно увидеть вещие сны и о чем они говорят

В какие дни недели можно увидеть вещие сны и о чем они говорят

Эзотерики отмечают, что вещие сны — не такая уж большая редкость. Но главная задача состоит в том, что их можно увидеть в любой день. Однако есть специальные дни, когда на свои сновидения нужно обращать особое внимание, ведь они могут о многом рассказать.

Когда можно увидеть вещие сны

С понедельника на вторник

Сны, приснившиеся в эту ночь, являются предупреждающими и могут указывать как на что-то хорошее, так и на плохое. Но если человек проявляет осторожность и внимательность, то вероятность осуществления плохого сна сводится к минимуму. В основном такие сновидения сбываются часто.

Со вторника на среду


Приснившиеся сны в эту ночь считаются предсказательными. Они могут рассказать, что должно случиться в ближайшее время. При этом нужно обращать особое внимание на все тонкости и мелочи, которые человек видит в своем сне, а особенно, если он уже повторялся несколько раз. Вероятнее всего, Вселенная хочет, чтобы человек что-то изменил в своей жизни.

Со среды на четверг

Такие сновидения сложно трактовать. Вселенная обращается к человеку со многими загадками, которые необходимо будет разгадать. В данном случае нужно полагаться на свою интуицию. Очень часто в эту ночь снятся романтические и сказочные сновидения.

С четверга на пятницу

Большая часть экспертов сходятся во мнении о том, что треть снов, которые снятся с четверга на пятницу, являются вещими. Этот день считается важным для людей, которые находятся в поиске ответа на животрепещущие вопросы. Сон поможет им в этом. Но сказать, что он будет вещим, нельзя. Не исключено, что он станет предостерегающим и может говорить о чем-то хорошем.


С пятницы на субботу

Сны, которые люди видят в эту ночь, являются необычными. Многие из них могут объяснить то, что уже случилось. К примеру, если произошло расставание со второй половинкой, но причина была не выяснена, сон поможет ее понять. В данном случае необходимо быть внимательными к тому, что человек почувствует в этот момент.

С субботы на воскресенье

Сны, которые человек увидит в эту ночь, могут рассказать ему о его будущем. При этом они не являются предсказывающими, а лишь говорят о том, что может случиться. Скорее всего, это сон, предупреждающий, и чаще всего в нем нет правды. Он может подсказать, что произойдет, если человек не поменяет что-то в себе и в своей жизни.

С воскресенья на понедельник

Эти сны могут что-то предзнаменовать, а их главной особенностью является точность. Такие сны редко снятся. В основном их видят только предсказатели или экстрасенсы. Если в эту ночь человек во сне увидит знакомого, родного человека или друга, то таким образом Вселенная пытается предупредить его об удаче или трудностях. В некоторых случаях такой сон подскажет, как справиться с той или иной жизненной проблемой.


Как показывает статистика, плохие сны сбываются намного чаще, чем хорошие. Всему виной служит самовнушение, а не магия или проклятия, как могут подумать многие люди. Больше всего шансов увидеть вещие сны у рассудительных и закрытых людей.

# Общество Предсказания
По материалам: rsute

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