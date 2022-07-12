В какие дни покупать одежду, чтобы она привлекала удачу, деньги и любовь

Вадим Карасев

Покупка одежды — это просто удовольствие. Это ответственный процесс, к которому стоит подходить со всей внимательностью. Эксперты рассказали о том, в какие дни недели нужно покупать одежду, чтобы она приносила вам счастье.

Ранее мы уже рассказывали о том, как делать удачные покупки. Настало время поговорить подробнее об одежде. Так как для большинства из нас именно новая одежда является наибольшим источником хорошего настроения.

Понедельник

Понедельник находится под управлением Луны — покровительницы эмоций. Согласно мнению астрологов, в этот день рекомендуется покупать вещи выходного дня. Не стоит тратить средства на костюмы, брюки и офисную одежду. Из-за изменчивости Луны эксперты рекомендуют очень основательно подходить к выбору вещей в этот день, так как они могут очень быстро вам надоесть. Одежда, купленная в понедельник, призвана дарить удачу и хорошее настроение, бороться со стрессом, напряжением. Также такая одежда поможет вернуть вдохновение, жизнелюбие.

Также одежда, купленная в первый день недели, будет очень полезной для привлечения любви. Она поможет вам укрепить свою уверенность на свидании.

Вторник

Вторнику покровительствует красная планета — Марс. Это планета с мужской энергетикой. Именно поэтому в этот день недели астрологи и эксперты в области биоэнергетики советуют покупать одежду мужчинам. Женщины могут тоже заниматься шопингом, но это должна быть спортивная одежда, либо одежда в подарок мужчине. Она будет привлекать удачу.

Среда

Среда находится во власти Меркурия. Эта планета не ставит никаких ограничений на покупку одежды. Если вы хотите, чтобы купленный вами элемент одежды приносил вам максимум удачи в любовной и финансовой сфере, то совершайте такое приобретение в среду.

Четверг

Четвертым днем недели управляет Юпитер. Этот день является самым благоприятным для покупки любых вещей, потому что они будут служить вам дольше всего. Эта планета не поможет вам в подборе нового образа, поэтому если и покупать что-то, то только то, что подходит вам по стилю и энергетику. Также астрологи советуют не покупать по четвергам слишком дорогостоящих предметов одежды.

Пятница

Пятницей управляет Венера — планета с женской энергетикой. Эксперты настоятельно рекомендуют в этот день избегать покупки новой одежды мужчинам. Женщинам. Наоборот, в этот день можно покупать всё, что необходимо, а также обновлять гардероб. Новая одежда будет повышать уверенность представительниц прекрасного пола.

Суббота

Субботой управляет Сатурн. Согласно гороскопу покупок, этот день удачен для приобретения практичных элементов одежды. Такие покупки поднимут настроение и поспособствуют повышению радости. В субботник день лучше не покупать одежду, если вы сомневаетесь. Полезно покупать одежду кому-то в подарок.

Воскресенье

Чтобы купленная в воскресенье одежда приносила удачу, любовь и финансовый успех, она должна вас радовать. Не покупайте что-то сомнительное или ненужное, бесполезное.