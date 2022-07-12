В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного

В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военного за одежду с буквой Z. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Накануне стало известно, что в курортном городе Судак на юго-востоке Крыма неизвестные избили военнослужащего-контрактника за одежду с буквой Z. Подчеркивалось, что военный лечился в местном санатории, сам инцидент произошел в районе набережной.

«Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранителные органы», — отметил Крючков.





Буквы Z и V изображаются на российской военной технике, которая используется в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Они стали неофициальным символом поддержки спецоперации.

В апреле этого года Государственный комитет национальной безопасности Киргизии призвал жителей страны отказаться от использования военной формы с символикой в виде латинской буквы Z на шествии «Бессмертного полка». Кроме того, в конце мая Верховная рада Украины одобрила законопроект, запрещающий символы Z и V.