В Мелитополе задержан диверсант, напавший на директора департамента образования

В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук, предполагаемый исполнитель покушения на главу департамента образования города Елену Шапурову 17 июня 2022 года. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, задержанный сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников. Рогов рассказал о признании Жука в том, что в подготовке терактов участвовал бывший мэр Мелитополя Иван Федоров по указанию Службы безопасности Украины.

В конце мая в центре Мелитополя произошел теракт, в результате которого пострадали двое волонтеров, раздававших гуманитарную помощь. Изначально сообщалось, что взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, однако потом выяснилось, что самодельное взрывное устройство было заложено в уличный люк и взорвалось, когда мимо проезжала машина с волонтерами.