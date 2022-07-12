В Октябрьском округе выдали 75 предостережений владельцам авто за парковку в неположенном месте
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В Октябрьском округе выдали 75 предостережений владельцам авто за парковку в неположенном месте

В Октябрьском округе выдали 75 предостережений владельцам авто за парковку в неположенном месте

На территории Октябрьского округа Иркутска в мае и июне владельцам автомобилей выдали 75 предостережений за парковку автомобилей на озелененных территориях многоквартирных жилых домов. По статистике, чаще всего нарушения фиксируют на улицах Байкальская, Советская, Ржанова, на бульваре Постышева, сообщает комитет по управлению округом. Информация об этом появилась на сайте администрации Иркутска.

Как уточнили в комитете, 7 июля девять автовладельцев нарушили правила благоустройства и поставили автомобили на детских, физкультурных площадках и газонах. Водителям объявили предостережения. В случае повторного нарушения им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Проверки проходят в рамках контроля за соблюдением требований правил благоустройства Иркутска. Такой мониторинг регулярно проводят инспекторы по муниципальному контролю совместно с сотрудниками ГИБДД.

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По материалам: irk

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