В Петербурге взяли под контроль всех контактировавших с заболевшим оспой обезьян

Все лица, контактировавшие с заболевшим оспой обезьян петербуржца определены и взяты под медицинское наблюдение, заявил глава комитета по здравоохранению петербургской горадминистрации Дмитрий Лисовец.

Он также подтвердил диагноз петербуржца, зараженного оспой обезьян и рассказал о принятых мерах: «Вчера, 11 июля в одну из инфекционных больниц города был госпитализирован молодой мужчина, прибывший из туристической поездки в Европу. Диагноз оспы обезьян подтвердился. Пациент размещен в боксированной палате, его состояние удовлетворительно и его жизни ничего не угрожает», — сообщил глава петербургского комздрава. Его видео-комментарий предоставила пресс-служба городской администрации.

Лисовец сообщил, что все контактные лица заболевшего оспой обезьян петербуржца определены и взяты под медицинское наблюдение. По его словам, выявленный случай не представляет опасности для населения города, а система здравоохранения Петербурга готова к оказанию медицинской помощи при выявлении новых случаев заболевания.

Он напомнил, что для оспы обезьян характерны признаки общей инфекционной интоксикации, повышение температуры тела, ломота в суставах и другие признаки острых респираторных вирусных заболеваний. Кроме того, характерно появление сыпи на коже и увеличение лимфатических узлов. «Все это выявлено у пациента, который находится первые сутки в стационаре», — заявил Лисовец.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования.