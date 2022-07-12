В Севастополе отреагировали на обстрел Новой Каховки

Вадим Карасев

Губернатор Севастополя Развозжаев счел зверским терактом обстрел ВСУ Новой Каховки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев счел зверским терактом обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Новой Каховки под Херсоном. Его реакция приводится в Telegram-канале.

Накануне украинские военные нанесли удар по Новой Каховке. В результате атаки взорвались склады с селитрой, были повреждены больница, жилые дома, погибли люди.

«Атака на Новую Каховку — это очередной зверский теракт укронацистов против мирного населения», — написал Развозжаев. Он напомнил, что обстрелянная территория является стратегическим районом, в котором находится гидроэлектростанция.

По мнению губернатора, своей атакой ВСУ сделали «послание» мирным гражданам, которые выбрали жизнь с Россией. Развозжаев уточнил, что на освобожденной территории люди начали получать российские паспорта.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев до этого рассказал, что в результате удара ВСУ под завалами оказались сотни граждан.

Он также отметил, что пострадавших в результате обстрела украинцев продолжают доставлять в больницу.