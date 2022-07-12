Версию Hellpoint для Xbox Series X | S перенесли в последний момент
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Версию Hellpoint для Xbox Series X | S перенесли в последний момент

Версию Hellpoint для Xbox Series X | S перенесли в последний момент


Уже сегодня, 12 июля, должна была выйти оптимизированная до Xbox Series X | S и Playstation 5 версия игры Hellpoint. Версия для консолей Sony выйдет, а релиз оптимизированного до приставок Xbox проекта разработчики решили отложить, о чем они объявили в официальном пресс-релизе. Заявлено, что версия Hellpoint для Xbox Series X | S теперь выйдет «через одну-две недели».

Причина переноса даты релиза Hellpoint для Xbox Series X | S, которая заявляется разработчиками, «технические особенности платформы». При этом, задержка выхода оптимизированной версии не влияет на сроки выхода DLC для Hellpoint — Blue Sun.

Напомним, Hellpoint — это экшен с элементами RPG, который вышел на Xbox One и других платформах в июле 2020 года.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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