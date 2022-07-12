Вика Газинская о распаде "русской модной мафии": "Мирослава Дума говорила, что не хочет стоять рядом с нами"
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Вика Газинская о распаде "русской модной мафии": "Мирослава Дума говорила, что не хочет стоять рядом с нами"

Вика Газинская о распаде "русской модной мафии": "Мирослава Дума говорила, что не хочет стоять рядом с нами"

Дизайнер Вика Газинская стала героиней подкаста "Антиглянца" и рассказала о лицемерии бодипозитива, конце дружбы с Мирославой Думой и важности внешней красоты. Публикуем самые яркие цитаты.

О моде

Меня сейчас стала меньше привлекать мода, конечно, я пережила этапы влюбленности и эйфории. Смею сказать, что я выросла в ту эпоху, когда был самый расцвет дизайна в одежде. И когда он стал сходить на нет, это стало мне неинтересно. Это не значит, что я не умею что-то делать, просто я в жизни делаю только то, что хочу. Это моя привилегия. Мне давно хотелось уйти в "декретный", академический отпуск.

Когда я делала очередную коллекцию, то думала: "Боже, зачем столько шмоток в мире!". Я ощутила на себе, что очередная пара туфель не приносит счастья.

О плюсах ухода из России мировых брендов

Параллельно с тем, как большие бренды под политическим давлением заявляют, что они уходят, я показываю, какое количество мусора копится в каждой стране нашего земного шара. Об этом не модно говорить, это не так эффектно, поэтому мусор никто не постит, а он есть. Подписана на экологов — не левых, не подкупных. Меня эта тема волнует, у меня болит душа за планету.

О бодипозитиве

У каждого из нас есть комплексы. Когда человек что-то слышит, то он может не понимать сути сказанного, а сразу на это реагировать и выражать так собственные комплексы. Слава богу, я сейчас живу в стране, где не надо под дудку прописанных истин говорить то, что кто-то тебе навязывает. Бодипозитив мне не нравится, это не здорово. Мы боремся с коронавирусом и параллельно навязываем ожирение. Я тоже в 14—15 лет, выросшая на журналах с тощей Кейт Мосс, испытывала кучу комплексов. Я, как любая девочка, сидела на диетах, страдала, а потом съедала торт. Потом я поняла, что в здоровом теле здоровый дух, и нужно заниматься своей душой и телом одинаково.


О дружбе в светской тусовке — "русской модной мафии"

Я ни с кем не буду тусовать ради самолета. Тех, кто это делает, я не осуждаю, но я общаюсь с людьми (неважно, какого они финансового положения) ровно до тех пор, пока они мне интересны. Иногда этот период заканчивается. Люди могут расходиться, просто потому что у них разные интересы.

Так сложилось, что мы с Мирославой Думой очень дружили. Мы вместе поехали на Неделю моды в Париж, через какое-то время Мира потянула за собой Лену Перминову, в какой-то момент там появилась Ульяна Сергеенко. Каждая из нас была уникальна по-своему. Тогда русская мода никак не выдвигалась, зато это сделали мы — четыре симпатичные девушки. Мира — it-girl, Лена — а-ля модель, я — дизайнер, Ульяна — русская красавица-боярыня. У каждой был свой образ, который нравился иностранцам. До 24 февраля этого года к русским хорошо относились.


Мирослава Дума и Вика Газинская, 2008 год

Все происходило не по плану, а нативно. Как это развивалось? Все девушки, кроме меня, имели большие финансовые возможности. Каждый начал тянуть одеяло в свою сторону, нанимать пиарщиков, которые пиарили бы лично их. Мирослава стала отходить ото всех, говорила, что не хочет рядом стоять. Вот как из общего мы пришли к разрозненности. Хороший политический пример того, как не стоит делать. Потому что быть вместе — это сила.


Елизавета Константинова
# Шоу-бизнес Интервью
По материалам: spletnik.ru

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