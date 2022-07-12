Виктория Боня рассказала о романах Ксении Бородиной

Модель Виктория Боня высказалась о личной жизни телеведущей. Ведущая не упускает момента обсудить личную жизнь Ксении Бородиной. Шатенка убеждена: выбрав Трофима вместо Курбана, ведущая «ДОМа-2» наступает на те же грабли. Ведущие программы «Злые языки» насладились разбором личной жизни Бородиной. К слову, изначально Боня не хотела вступать в обсуждение, мол, какая разница, с кем спит Ксения. Однако когда разговор зашел о финансовой состоятельности Трофима Симищенко, Вика не смогла удержаться и рассказала все, что знает о ведущей, ее якобы любовнике и бывшем муже. «Она любит таких безработных», — резюмировала Боня.Затем блогерша приступила к рассказу. «Ксения Бородина была замужем за Курбаном Омаровым, у него везде приставка — бывший муж. Ксения Бородина предпочитает тех, за кого нужно платить, потом выставлять картинку идеальной семьи, хвастать якобы его подарками. Потом через некоторое время они ссорятся, и Ксения начинает обсуждать, какое у него маленькое достоинство. Далее они сходятся снова. Потом оказывается, что и она, и он замешаны с подругами, друзьями близкого круга...» —разъяснила 42-летняя Боня в шоу на RUTUBE. Соведущая Виктории Наталья Краснова прервала ее повествование и удивилась, как низко поступили все участники любовного треугольника. «Слушайте, зачем спать с друзьями? Вы что, конченые? Других людей нет?» — спросила она. Боня напомнила, что Омаров требовал с Симищенко большой долг. «Что самое интересное, тот самый, с кем застали Бородину, должен денег ее бывшему. При чем несколько миллионов рублей», — заключила бизнесвумен.