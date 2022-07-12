Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России
Сегодня, 08:25 Вадим КарасевСпикер Госдумы Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами РФ
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России. Его комментарий приводится в Telegram-канале.
По его мнению, к новости из Пентагона нужно относиться, как к провалу программы американской противоракетной обороны.
Володин подчеркнул, что Пентагон в этой ситуации просто «сдулся». «Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона"», — написал спикер Госдумы.
По материалам: lenta.ru