Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России

Вадим Карасев

Спикер Госдумы Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами РФ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его мнению, к новости из Пентагона нужно относиться, как к провалу программы американской противоракетной обороны.

Володин подчеркнул, что Пентагон в этой ситуации просто «сдулся». «Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона"», — написал спикер Госдумы.