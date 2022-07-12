Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России
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Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России

Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами РоссииСпикер Госдумы Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами РФ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин высмеял планы Пентагона бороться воздушными шарами с ракетами России. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его мнению, к новости из Пентагона нужно относиться, как к провалу программы американской противоракетной обороны.

Володин подчеркнул, что Пентагон в этой ситуации просто «сдулся». «Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, — учитывая наличие у нашей страны "Посейдона"», — написал спикер Госдумы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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