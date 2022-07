Vzerthos: The Heir of Thunder скоро вернется в продажу на Xbox

Вадим Карасев





Игра Vzerthos: The Heir of Thunder вскоре вновь станет доступна для покупки на приставках Xbox. Ранее игру уже можно было купить, но ее некоторое время назад убрали из продажи по неизвестным причинам. Скоро же она вновь вернется в Microsoft Store и будет доступна для покупки на Xbox One и Xbox Series X | S.

С чем именно было связано удаление Vzerthos: The Heir of Thunder из продажи на Xbox — не сообщается, но разработчики официально подтвердили возвращение проекта 14 июля, в один день с выходом версии игры для приставок Switch.

Игра Vzerthos: The Heir of Thunder может быть интересна, в первую очередь, пользователям, которые охотятся за достижениями и повышением своего Gamerscore. Проект может суммарно принести на приставках Xbox, при разблокировке всех достижений, 4000 Gamerscore. При этом, стоимость игры всего $6,99.

Vzerthos: The Heir of Thunder — это 2D изометрический Top-Down Shooter в антураже техно-фэнтези.

