Vzerthos: The Heir of Thunder скоро вернется в продажу на Xbox
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Vzerthos: The Heir of Thunder скоро вернется в продажу на Xbox

Vzerthos: The Heir of Thunder скоро вернется в продажу на Xbox


Игра Vzerthos: The Heir of Thunder вскоре вновь станет доступна для покупки на приставках Xbox. Ранее игру уже можно было купить, но ее некоторое время назад убрали из продажи по неизвестным причинам. Скоро же она вновь вернется в Microsoft Store и будет доступна для покупки на Xbox One и Xbox Series X | S.

С чем именно было связано удаление Vzerthos: The Heir of Thunder из продажи на Xbox — не сообщается, но разработчики официально подтвердили возвращение проекта 14 июля, в один день с выходом версии игры для приставок Switch.

Игра Vzerthos: The Heir of Thunder может быть интересна, в первую очередь, пользователям, которые охотятся за достижениями и повышением своего Gamerscore. Проект может суммарно принести на приставках Xbox, при разблокировке всех достижений, 4000 Gamerscore. При этом, стоимость игры всего $6,99.

Vzerthos: The Heir of Thunder — это 2D изометрический Top-Down Shooter в антураже техно-фэнтези.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Вика Газинская о распаде "русской модной мафии": "Мирослава Дума говорила, что не хочет стоять рядом с нами"
Вика Газинская о распаде "русской модной мафии":
Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность
Как, срывая огурцы, не навредить растению и сохранить урожайность
Слава впала в глубокую депрессию
Слава впала в глубокую депрессию
Игорь Николаев рассказал, сколько зарабатывал денег на гастролях за границей
Игорь Николаев рассказал, сколько зарабатывал денег на гастролях за
Григорий Лепс едва не утонул в собственном бассейне
Григорий Лепс едва не утонул в собственном бассейне
Астролог Лариса Андерсен сообщила, что сулит тринадцатое июля
Астролог Лариса Андерсен сообщила, что сулит тринадцатое июля
Анатолий Белый ушел из театра
Анатолий Белый ушел из театра
Vzerthos: The Heir of Thunder скоро вернется в продажу на Xbox
Vzerthos: The Heir of Thunder скоро вернется в продажу на Xbox
В США заявили об осведомленности властей о возможной утечке данных сына Байдена
В США заявили об осведомленности властей о возможной утечке данных
Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации Запорожской области
Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации
Нападение на Максима Галкина в Латвии: было ли, комментарии юмориста
Нападение на Максима Галкина в Латвии: было ли, комментарии юмориста
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн
Multicoin Capital анонсировала венчурный криптофонд на $430 млн

Топ на сегодня

Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Мирослава Карпович сфотографировалась голой
Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Леонид Агутин был вынужден защищаться на сцене
Что получил Шаляпин после смерти жены
Что получил Шаляпин после смерти жены
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
Горняка нашли живым спустя шесть дней после обрушения шахты в Кузбассе
Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании машины на трассе Иркутск — Листвянка
Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании машины на трассе

Еще по теме

Square Enix убрала из продажи на Xbox игру Forgotton Anne
Skullgirls 2nd Encore доберется до приставок Xbox в этом году
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза
40+ достижений добавили в игру Dead Cells на Xbox