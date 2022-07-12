Замок Аллы Пугачевой могут забрать
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Замок Аллы Пугачевой могут забрать

Замок Аллы Пугачевой могут забрать
Певица Алла Пугачева вместе с семьей может остаться без жилья. Вот уже несколько месяцев в СМИ обсуждается судьба загородного дома Аллы Пугачевой, который она в спешке покинула в конце февраля. Примадонна уехала в Израиль, а затем перебралась в Латвию. Как говорят в окружении артистки, она уже скоро вернется в Россию, но есть опасность, что к этому моменту она потеряет свой замок. На прошлой неделе журналисты случайно обнаружили, что особняк Пугачевой не числится в кадастре. То есть у него нет фактического адреса. Это может означать, что при оформлении дома в собственность были допущены какие-то ошибки. Есть вероятность, что это просто технический сбой программы, но в прессе предполагают: Алла Борисовна сознательно обошла правила ради того, чтобы данные об особняке не находились в открытом доступе.
Депутат Роман Ходяков считает, что жилье сбежавшей из страны Пугачевой может быть конфисковано. Он предложил поселить в замке многодетную семью Тепляковых, чья дочка в 9 лет поступила в МГУ. «Замок нужно передать многодетной семье Тепляковых, которые ютятся в однокомнатной квартире с семью детьми», — считает Ходяков. Кстати, депутат предполагает, что под арестом может оказаться не только загородный дом Примадонны, но и квартира её мужа. Якобы жилье могут отобрать у юмориста за неуплату налогов. Напомним, что сейчас Пугачева находится в Юрмале, где живет на арендованной вилле «Марта». Народную артистку видели во время прогулки с детьми по пляжу, а через несколько дней после этого она пришла на концерт Интарса Бусулиса. На этом мероприятии Алла Борисовна, кстати, впервые за долгое время повидалась со своей дочерью Кристиной Орбакайте.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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