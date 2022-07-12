Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании машины на трассе Иркутск — Листвянка
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Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании машины на трассе Иркутск — Листвянка

Женщина и двое детей пострадали при опрокидывании машины на трассе Иркутск — Листвянка

На 57-м километре трассы Иркутск — Листвянка перевернулся автомобиль Toyota Mark-2. В салоне находилось 5 человек, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщине и детям 6 и 14 лет понадобилась медицинская помощь. Установлено, что младший ребенок находился в автомобиле с нарушением правил перевозки. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

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По материалам: irk

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