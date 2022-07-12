Звезда шоу «Холостяк» Сапета рассказала, как сбежала с Гранковым на тайное свидание перед финалом
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Звезда шоу «Холостяк» Сапета рассказала, как сбежала с Гранковым на тайное свидание перед финалом

Звезда шоу «Холостяк» Сапета рассказала, как сбежала с Гранковым на тайное свидание перед финалом

С самой первой серии Яну Сапету называли главной фавориткой проекта. Холостяк Гранков постоянно оказывал ей знаки внимания и делал все, чтобы добиться ее расположения.


Сапета признается, что Саша ей изначально понравился больше, чем Димаш Адилет, поэтому она и принимала его ухаживания. А чувства у нее зародилось гораздо позже — ближе к финалу. И, чтобы убедиться в них наверняка, она решила устроить незапланированное свидание с Гранковым.

Как оказалось, когда они гуляли в Турции по старому городу, то их пригласили пойти в спа-зону для того, чтобы продолжить съемки. Но ни Яне, ни Саше эта идея не понравилась, поэтому они решили постепенно сбежать от всех.

«Но для того, чтобы выбраться, нужно было пройти мимо съемочной группы. Саша нашел дверь, через нее мы пробрались на крышу этого дома, с крыши дома мы спустились на другую сторону отеля, зашли на кухню какого-то ресторана, через него вышли на другую сторону. Мы прекрасно провели этот день, команда про нас забыла. У нас получилось небольшое приключение, мы нашли какую-то лазейку и как дети пробрались на крышу, спустились и пошли гулять. Наверное, это было самое милое свидание», — уже сейчас вспоминает Сапета.

Она также призналась, что во время съемок в Анталии у них было еще одно свидание без камер, во время которого они гуляли по горной местности и лучше узнавали друг друга. «Как будто в фильме, как 3D-картинка: две горы, ты, когда к ним идешь, они, такое чувство, будто на тебя приближаются. Это даже не описать и не передать через камеру телефона», — говорит Яна.

По ее словам, сложнее всего было держаться следующие полгода после финала — по правилам, им нельзя было появляться вместе, поэтому встречи проходили тайно и, по больше части, в квартире. Но это придало особый колорит их отношениям.

По материалам портала «Моменты».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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