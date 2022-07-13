10 розовых вещей, чтобы окунуться в "барбикор" — главный тренд этого лета
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10 розовых вещей, чтобы окунуться в "барбикор" — главный тренд этого лета

10 розовых вещей, чтобы окунуться в "барбикор" — главный тренд этого лета

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом еще не вышел, но уже подчинил себе мир моды — "барбикор", кажется, просто вытеснил все другие тренды этим летом. Все снова сходят с ума по розовому цвету, на показ Valentino почти все гости являются в нарядах бренда из коллекции Pink PP, и даже Риз Уизерспун вспоминает свой культовый образ из "Блондинки в законе". Без розовых вещей сейчас не обойтись — редактор моды Надя Бесчетникова собрала 10 вариантов: от аксессуаров до платья.


Леони Ханне, Каролин Даур, Томми Дорфман и другие гости показа Valentino в Риме


Риз Уизерспун
Хейли Бибер

1.Топ с рюшами Rozie Corsets

Цена: 38 900 руб.

Эффектный шелковый топ решит все вопросы с нарядами для вечеринок этим летом. Дополняйте базовыми шелковыми брюками или юбкой макси — яркий топ сделает образ незабываемым.

2.Рубашка с открытым плечом You Wanna

Цена: 7 550 руб.

Хлопковая рубашка с открытым плечом добавит креативности к повседневному гардеробу. На работу или по делам можно носить ее навыпуск с джинсами и кедами, а, собираясь на прогулку или свидание, можно стилизовать как кроп-топ, подвязав под грудью, и носить, например, с шортами или мини-юбкой.


You Wanna

3.Сумка Arny Praht

Цена: 7 700 руб.

Чтобы базовые образы не приедались, всегда можно разнообразить их необычными аксессуарами. Сумки нестандартной формы можно найти у санкт-петербургского бренда Arny Praht — в наличии есть и модный оттенок розовой жвачки. На функциональности модели оригинальность формы не сказывается: в наличии и ручка, и ремень, а внутри достаточно вместительное отделение и карман на молнии.


4.Боди Say No More

Цена: 16 500 руб.

Еще одна вещь для непринужденного, но запоминающегося образа — боди. Яркий цвет и драпировки отличают модель от базовых вариантов. Бренд, кстати, уже оценили и знаменитости, например, вещи марки носят Полина Гагарина, Сати Казанова и Алеся Кафельникова.


5.Платье мини с открытыми плечами и длинными перчатками Lichi

Цена: 3 999 руб.

Мини-платье из эластичной ткани с открытой линией плеч и рельефными вытачками на лифе точно соберет лайки: в нем легко можно устроить и тематическую фотосессию в стиле Барби, и отправиться на танцевальную летнюю вечеринку — движения руками будут смотреться завораживающе.


6.Шорты 2Mood

Цена: 5 980 руб.

Вещь, без которой трудно представить полноценный летний гардероб, — короткие джинсовые шорты. В этом сезоне вместо классического голубого денима можно выбрать модель модной розовой расцветки. Особых стилистических приемов вещь не требует: шорты хороши и с футболкой или рубашкой оверсайз и босоножками в городе, и на пляже с топом бикини.


7.Кольцо с розовым кварцем Moonka

Цена: 18 500 руб.

Розовые наряды можно дополнить и украшениями в тон — тут обратить внимание стоит на самоцветы. Полупрозрачный оттенок розового кварца тронет сердца тех, кто от ослепляющего shocking pink все-таки уже утомился.


8.Брюки из экокожи Studio 29

Цена: 4 200 руб.

Если учесть текущий ажиотаж и ожидания от фильма "Барби", то есть основания полагать, что так быстро мы с розовым не расстанемся. Так что на конец лета можно присмотреть прямые брюки из экокожи. Классический крой делает эту модель вполне универсальной, ну а мода на цвета, как и мода в целом, все равно циклична. К тому же хмурой зимой и без всяких трендов иногда хочется добавить образу ярких красок.


Studio 29

9.Панама Shu

Цена: 2 490 руб.

Практичный способ приобщиться к тренду — купить розовую панаму. Этот аксессуар летом точно будет полезным.


10.Шорты-велосипедки с высокой посадкой

Цена: 1 800 руб.

Велосипедки уже давно стали классикой уличного стиля, и хотя пик их популярности прошел, модницы все равно не спешат запрятать их в шкаф. Для летнего гардероба это хорошая базовая вещь, вокруг которой можно строить разные образы, комбинируя с модными в сезоне майками-алкоголичками, рубашками, кроп-топами и жакетами. К тому же, воссоздавая образ Барби, без велосипедок точно не обойтись — Марго Робби в таких как раз недавно была замечена на съемках.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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