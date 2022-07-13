12 интереснейших тайн и нюансов со съёмочных площадок, которые известны только работникам киноиндустрии
Кино — удивительное искусство, имеющее свои тонкости и хитрости. Наверняка в мире практически не найдётся людей, которые были бы полностью равнодушны к нему. Мы с интересом ждём киноновинки, предвкушая, как они буквально прикуют наш взгляд к экрану. Однако почти никто и никогда не задумывается о том, как создаются наши любимые шедевры, что делает их настолько запоминающимися и реалистичными? Большое спасибо стоит сказать кинорежиссёрам и остальным создателям кинокартин. В их арсенале есть уйма необычных приёмов, позволяющих оживить кадр, сделать его сочным и запоминающимся. Ниже мы расскажем о некоторых из них.
Костюмы и их стирка
Сделать приятное людям, охотящимся за автографами знаменитостей, легко. Специально для этого на съёмочной площадке есть человек, который попросту подделывает росписи звёзд и дарит их поклонникам.
Чтобы было ослепительно, нужно просто добавить воды
В кадре танцевальный зал в большом дворце должен выглядеть ослепительно. Для достижения такого эффекта полы, где будут танцевать главные герои, смачивают водой. Затея опасная, ведь можно поскользнуться, но смотрится эффектно!
Титры
Длительные, практически бесконечные титры в конце фильма – это далеко не весь список людей, принявших участие в съёмках. На самом деле в большинстве фильмов имена всех участников упомнить просто невозможно.
Имитация крови
Во времена чёрно-белого кино кровь в кадре имитировали при помощи шоколадного сиропа. Сегодня для достижения реалистичности используют смесь из кукурузного сиропа, мыла и красителей.
Хрустящий, но ненастоящий
Снег в кадре практически никогда не бывает натуральным. Для того чтобы отснять сцену на фоне заснеженной местности, используется переработанная бумага. Ею покрывают деревья, землю и даже дома.
Недостаток статистов восполнят чудеса графики
Статисты обходятся фильму слишком дорого. Поэтому, если в кадре должна быть большая аудитория, её чаще всего дорисовывают при помощи компьютерной графики.
Стекло, которым почти невозможно порезаться
Стёкла, которые эффектно разлетаются от выстрела или взаимодействия с главным героем — ненастоящие. Раньше их изготавливали из карамели, а сегодня используется тонкий пластик.