12 интереснейших тайн и нюансов со съёмочных площадок, которые известны только работникам киноиндустрии

Кино — удивительное искусство, имеющее свои тонкости и хитрости. Наверняка в мире практически не найдётся людей, которые были бы полностью равнодушны к нему. Мы с интересом ждём киноновинки, предвкушая, как они буквально прикуют наш взгляд к экрану. Однако почти никто и никогда не задумывается о том, как создаются наши любимые шедевры, что делает их настолько запоминающимися и реалистичными? Большое спасибо стоит сказать кинорежиссёрам и остальным создателям кинокартин. В их арсенале есть уйма необычных приёмов, позволяющих оживить кадр, сделать его сочным и запоминающимся. Ниже мы расскажем о некоторых из них.

Костюмы и их стирка

Сделать приятное людям, охотящимся за автографами знаменитостей, легко. Специально для этого на съёмочной площадке есть человек, который попросту подделывает росписи звёзд и дарит их поклонникам.

Чтобы было ослепительно, нужно просто добавить воды

Element Pictures Scarlet Films

В кадре танцевальный зал в большом дворце должен выглядеть ослепительно. Для достижения такого эффекта полы, где будут танцевать главные герои, смачивают водой. Затея опасная, ведь можно поскользнуться, но смотрится эффектно!

Титры

HBO

Длительные, практически бесконечные титры в конце фильма – это далеко не весь список людей, принявших участие в съёмках. На самом деле в большинстве фильмов имена всех участников упомнить просто невозможно.

Имитация крови

RedPeter Film

Во времена чёрно-белого кино кровь в кадре имитировали при помощи шоколадного сиропа. Сегодня для достижения реалистичности используют смесь из кукурузного сиропа, мыла и красителей.

Хрустящий, но ненастоящий

Summit Entertainment

Снег в кадре практически никогда не бывает натуральным. Для того чтобы отснять сцену на фоне заснеженной местности, используется переработанная бумага. Ею покрывают деревья, землю и даже дома.

Недостаток статистов восполнят чудеса графики

Warner Bros.

Статисты обходятся фильму слишком дорого. Поэтому, если в кадре должна быть большая аудитория, её чаще всего дорисовывают при помощи компьютерной графики.

Стекло, которым почти невозможно порезаться

20th Century Studios

Стёкла, которые эффектно разлетаются от выстрела или взаимодействия с главным героем — ненастоящие. Раньше их изготавливали из карамели, а сегодня используется тонкий пластик.