17 случаев, когда на пляже находили крутые и прикольные вещи, которые тут же хотелось показать кому-то ещё
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17 случаев, когда на пляже находили крутые и прикольные вещи, которые тут же хотелось показать кому-то ещё

17 случаев, когда на пляже находили крутые и прикольные вещи, которые тут же хотелось показать кому-то ещё

Вы уверены, что на пляже есть только ракушки и песок? А зря! Иногда не песчаном берегу можно обнаружить невероятные находки, которые тут же захочется сфотографировать и показать в своих социальных сетях. К ним относят странные предметы, оставленные человеком, древние окаменелости, морских животных, которые по воле случая оказались выброшенными из океана. Оказывается, что на пляже можно найти практически что угодно, стоит только запастись терпением и пошире открыть глаза, чтобы не пропустить всё самое интересное.

Нашёл это на пляже в Новой Зеландии

На фото представлено животное под названием португальский кораблик. Он чем-то похож на медузу, но имеет принадлежность к отряду сифонофор.

Сегодня мы нашли большую сферическую конструкцию на берегу Балтийского моря

Якорный шар. Дневной сигнал, используемый кораблями на якоре.

Мама и моя подруга нашли это странное существо сегодня на пляже

На фото морской анемон или актиния — существо, относящееся к классу коралловых полипов.

Сегодня мы с сыном нашли на пляже череп горбатого кита

Гигантская медуза, выброшенная на берег

Кто-то сделал этого удивительного орла из пляжных камней

Эти песчаные скульптуры сделаны сильным ветром

Этот пляж в Канаде усыпан углублениями с идеально чистой водой

Кусок ледникового льда, который я нашёл на пляже

Старый манекен, который выбросило на берег пляжа

Что это за плавающие шары, которые я нашёл на пляже?

Это не рыболовные поплавки, это пузырьковые водоросли.

Редкая окаменелость аммонита — древнего головоногого моллюска

Это странное на вид существо — морская рыба, или мола- мола

Что это за странная вещь, которую я нашёл на пляже?

Похоже, это морской картофель (разновидность морского ежа). Гораздо чаще можно увидеть их выброшенными на берег без всех шипов, так что это крутая находка.

Так странно найти это утром на пляже

Странные предметы в форме полых линз были найдены на пляже

На фото представлены яйца морского трубача — брюхоногого моллюска.

Берег, усыпанный моллюсками — морскими уточками

Здесь вы можете посмотреть на удивительные находки, которые люди обнаружили прямо в собственном доме.

# Интересное
По материалам: twizz

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