2 новых перка стали доступны бесплатно по Game Pass Ultimate
Сегодня, 11:35 Вадим Карасев
Подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны бесплатно в разделе перков два новых бонуса. Первый перк — для игры MLB The Show 22, которая добавлена в Game Pass. Второй — для Smite, которая является условно-бесплатной.
MLB The Show 22
Бонус для игры MLB The Show 22 предлагает 29 предметов, которые входят в: набор с выбором Diamond Cover Athlete, набор Diamond Ballplayer Pack и 5 наборов The Show Pack.
Smite
Предлагает богов текущего события (Janu, Danzaburou, Cupid, Gilgamesh, Freya) и другие бонусы в рамках Starter Pass.
По материалам: newxboxone