2 новых перка стали доступны бесплатно по Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





Подписчикам Game Pass Ultimate стали доступны бесплатно в разделе перков два новых бонуса. Первый перк — для игры MLB The Show 22, которая добавлена в Game Pass. Второй — для Smite, которая является условно-бесплатной.

MLB The Show 22





Бонус для игры MLB The Show 22 предлагает 29 предметов, которые входят в: набор с выбором Diamond Cover Athlete, набор Diamond Ballplayer Pack и 5 наборов The Show Pack.

Smite





Предлагает богов текущего события (Janu, Danzaburou, Cupid, Gilgamesh, Freya) и другие бонусы в рамках Starter Pass.