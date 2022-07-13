5 причин купить квартиру в Ялте

За последние 2-3 года сильно вырос спрос на приобретение недвижимости в Крыму. Люди с севера России стали массово переезжать на юг, потому что здесь гораздо комфортнее климат, есть море и больше возможностей для реализации себя в области курортного бизнеса. В частности, вырос спрос на покупку недвижимости в Ялте. Не зря этот город называют жемчужиной Крымского полуострова. Климат здесь очень мягкий и влажный, поэтому в Ялте на улицах растут пальмы, гранаты и другие тропические растения. Не говоря уже про уникальные горные пейзажи, которые видны почти из любой точки города. Сориентироваться по ценам на квартиры в Ялте можно на странице 1 Возможность сдавать квартиру курортникам

2 Безопасная криминогенная обстановка

3 Развитая инфраструктура

4 Приятный климат

5 Жилье в Ялте не дешевеет

Возможность сдавать квартиру курортникам



Даже если сами вы не хотите переезжать в Ялту на ПМЖ, покупка здесь квартиры — это отличные инвестиции, которые будут приносить вам стабильный пассивный доход. В разгар курортного сезона жилье в Ялте стоит очень дорого, поэтому можно неплохо заработать.

Безопасная криминогенная обстановка

Если возвращаться во времена СССР, то Ялта всегда была пристанищем элиты: культурных деятелей, правительства, художников, архитекторов и так далее. Так и повелось. Менталитет у местных жителей до сих пор очень близок к тому же Санкт-Петербургу, поэтому отдыхать в Ялте вполне безопасно. Более того, все прохожие очень вежливые и всегда подскажут дорогу или как найти ту или иную достопримечательность, если вы обратитесь к ним с этой просьбой.

Развитая инфраструктура

Передвигаться по самой Ялте без проблем можно как на личном авто, так и на общественном транспорте. Состояние дорог тоже вполне приемлемое, здесь постоянно проводится мелкий ремонт и делаются реконструкции шоссе. Если нужно добраться до другого города Крыма, с этим тоже не возникнет сложностей.

Приятный климат

Многие люди отмечают, что в Ялте даже дышится легче. Это объясняется огромным количеством зелени в самом городе, близостью гор, хвойных лесов, можжевеловых рощ. При переезде в Ялту у многих проходят заболевания, связанные с дыхательной системой, да и в целом улучшается самочувствие.

Жилье в Ялте не дешевеет

Если вы просто ищете, куда вложить деньги, то Крым — это отличный выбор. Конкретно в Ялте недвижимость каждый год только дорожает, так что через некоторое время вы сможете продать эту квартиру и заработать на разнице.