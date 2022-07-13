5 призаков, что ваш мужична – тиран и деспот
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5 призаков, что ваш мужична – тиран и деспот

5 призаков, что ваш мужична – тиран и деспот
Некоторые девушки состоят в отношениях с тираном, даже не замечая этого. Однако психологи выделили несколько основных признаков, по которым можно определить, что женщина может стать настоящей жертвой, и отношения нужно как можно скорее разрывать.

1. Партнёр контролирует внешний вид избранницы

Мужчина против того, чтобы его возлюбленная выходила на улицу в платье, с ярким макияжем и красивой причёской. Он чувствует себя спокойно лишь тогда, когда девушка ходит в закрытой одежде и не привлекает внимание других людей. Подобное поведение может основываться на 2-х причинах: партнёр обладает заниженной самооценкой, из-за чего начинает тиранить девушки или же это проявление ревности. В том случае, когда женщина не давала повода сомневаться в ней, а мужчина в это не хочет верить, следует задуматься.

2. Избранник заставляет сидеть дома

Мужчина начинает контролировать, где и с кем его возлюбленная проводила своё свободное время. Со временем он предложит ей уволиться с работы, поскольку он может самостоятельно обеспечивать семью. На самом деле очень хорошо, когда мужчина готов делать всё во благо своей семьи. Однако если партнёр начинает препятствовать развитию и личностному росту девушки, отношения нужно разрывать. В противном случае женщина начнёт думать о том, что она ничего собой не представляет, и ей лучше ни с кем не видеться.

3. Возлюбленный начинает выдвигать рамки

Мужчина всячески показывает то, что он хочет полностью контролировать не только свою жизнь, но ещё и своей девушки. В результате – парень начинает проверять, на что она потратила деньги, с кем пошла в кино, сколько времени потратила на поход в магазин. Кроме того мужчина начнёт принимать решение за обоих. Другими словами – он не будет интересоваться мнением своей второй половинки, просто поставит её перед фактом.

4. Мужчина постоянно жалуется

У всех представителей мужского пола случаются неудачи, с которыми он хочет поделиться со своей избранницей. Но когда это происходит систематически, девушке нужно начинать задумываться. Дело в том, что для тирана характерно постоянное недовольство, он несчастен и его нужно пожалеть. На самом же деле весьма сложно найти человека, которому такой мужчина будет искренне благодарен, поэтому девушка не должны пытаться «спасти» возлюбленного. Как показывает практика, помочь таким людям без помощи психолога невозможно, кроме того они совершенно не желают меняться.

5. Партнёр говорит о том, что его избранница никому не нужна

При помощи таких слов тиран старается занизить самооценку своей жертвы. Он постоянно говорит о том, что девушка ничего не сможет добиться. Если же женщина продолжает стремиться к своей цели, избранник будет говорить о том, что всё это у неё есть только благодаря спутнику жизни. Другими словами, что бы ни происходило, тиран будет пытаться максимально понизить самооценку своей жертвы. Несмотря на то, что признаков мужской тирании намного больше, эти являются основными, благодаря которым девушка сможет понять, с кем она на самом деле находится в отношениях. Главное – не пытаться изменить тирана, а сразу же уходить от него, ведь в противном случае последствия могут быть весьма негативными.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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