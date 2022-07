Animoca Brands привлекла $75 млн при оценке в $5,9 млрд

Оператор блокчейн-игр Animoca Brands привлек $75,32 млн. Предварительная оценка компании достигла $5,9 млрд.

Animoca Brands is pleased to announce that it has completed a capital raise of US$75.32 million (approximately A$104.57 million). The current rise is the second tranche of the funding process.



