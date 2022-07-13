Анна Седокова был в шоке от бедности в Америке
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Анна Седокова был в шоке от бедности в Америке

Анна Седокова был в шоке от бедности в Америке
Певица Анна Седокова поделилась своими переживаниями. 39-летняя певица обосновалась во Флориде. Анна Седокова случайно оказалась в бедном квартале. Там ее испугали местные обитатели. Поп-звезда поселилась в Майами, где ее муж, баскетболист Янис Тимма, получил работу в местной команде. В курортном американском городе Анна полюбила пешие прогулки. Она старается делать в день 10 тысяч шагов, это позволяет ей поддерживать себя в форме и приводить в порядок мысли. Накануне, гуляя по окрестностям, певица забрела в бедный квартал. Она вышла из красивого благополучного района, прошла 10 минут и попала туда, где жизнь настолько другая, что уроженка Киева даже испугалась. «Одна в незнакомом месте, на пальце обручальное кольцо, в руках телефон в ярко-малиновом чехле. Мне впервые стало страшно идти», — рассказала Седокова. Бывшая солистка группы «ВИА Гра», сама не зная как, оказалась у ямайского супермаркета. Ее напугали местные обитатели. «Около него толпились бездомные, очень пьяный человек начал идти ко мне навстречу и что-то говорить, в округе не было никого. Я быстро перешла дорогу, ускорила шаг и сбросила Янису локацию, чтобы, если что, он мог меня найти», — отметила Анна.
Певица увидела на карте аптеку и поспешила добраться туда, чтобы подождать мужа в безопасности или вызвать такси. Седокова рассказала, что была в этой аптеке в районе Coral Gable с красивой испанской архитектурой, домами за 20 млн и вкусными ресторанами на побережье. «Она очень отличалась от других. Утонченный мужчина-продавец в красивой одежде смахивал пыль с дорогих продуктов на полке палочкой с перышками. Шампуни и маски Kerastase и Orbe за 50$ свободно стояли на полках, хотя обычно они есть в других аптеках, но под замком . И я подумала, что «вот это аптека», «вот он уровень жизни»», — сообщила артистка. Однако в этот раз прогулка по знакомым местам шокировала ее, когда она случайно попала в подозрительный квартал. «Бездомные на каждом углу, агрессивные, пьяные люди, мусор, разбросанный по улицам», — возмутилась поп-звезда. В самой аптеке, которая в прошлый раз показалась певице люксовой, ее обругали. Она поняла, что иногда мы воспринимаем этот мир, исходя из собственного состояния, но при этом аптека всегда остается аптекой. Исполнительницу также насторожил пожилой велосипедист, который ехал за ней и смотрел внимательным взглядом. Однако потом он улыбнулся ей и пожелал отличного дня. «Думаю, он просто переживал за меня, чтобы со мной ничего не случилось в этом районе», — добавила Анна Седокова.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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