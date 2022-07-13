Бари Алибасов рассказал о ссоре с Шукшиной
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Бари Алибасов рассказал о ссоре с Шукшиной

Бари Алибасов рассказал о ссоре с Шукшиной
Продюсер Бари Алибасов и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина развелись со скандалом. Супруги стали мужем и женой после многолетнего знакомства. История их отношений началась с яркого романа в 1994 году, потом они вместе прожили четыре года, расстались. А в ноябре 2018 года поженились — на радость поклонников и осуждение родных. Но брак этот продлился чуть больше двух лет — они официально развелись в декабре 2020 года. Развод сопровождался скандалами. Так, за время брака Лидия Федосеева-Шукшина успела переписать на Алибасова свою квартиру, а он передал ее своему помощнику. Позднее актриса решила вернуть обратно свое жилье и стала судиться. Алибасов был недоволен. Шукшина говорила о том, что подписывала документы в неадекватном состоянии, а Алибасов специально выбрал для заключения договора момент, когда она была больна…
Ситуация вроде бы разрешилась, и после этого экс-супруги то собирались снова жить вместе, то ссорились и конфликтовали. Что же сейчас происходит? Какие отношения их связывают? «Прекрасные, самые добрые, нежные. Какими были, такими практически и остались. Она просит не лезть в нашу жизнь. И не лезьте!», — категорично заявил шоумен. В последнее время появились слухи, что Бари Алибасова вынуждают продать его шикарную квартиру в центре города. Некоторые пишут, что цена ее уже перешагнула за 150 миллионов долларов. Музыкант эту информацию о стоимости своего жилья не подтвердил, но и не опроверг. Да, квартиру действительно многие хотят купить, но расстаться с ней Бари Каримович пока не готов. «Знакомые регулярно просят меня продать квартиру – а где я тогда жить буду? В своё время я вложил сюда столько, что её стоимость уже давно перевалила за полмиллиарда, но даже за эти деньги я не уеду отсюда. Кто знает, может, лет через 30 в этой квартире будет музей Бари Алибасова, а на фасаде дома появится ещё одна мемориальная доска», — с улыбкой рассказал шоумен в интервью «Собеседнику».
# Шоу-бизнес Алибасов Бари
По материалам: z-aya

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