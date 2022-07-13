Биткоин упал ниже $19 000 после отчета об инфляции в США
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Биткоин упал ниже $19 000 после отчета об инфляции в США

Биткоин упал ниже $19 000 после отчета об инфляции в США


По итогам июня темпы роста индекса потребительских цен в США ускорились с майских 8,6% до 9,1% в годовом выражении. На этом фоне биткоин в моменте опустился ниже $19 000.


Показатель превысил ожидания аналитиков (8,8%). В месячном выражении рост составил 1,3% против прогнозных 1,1%. Уровень инфляции стал самым высоким с ноября 1981 года.


Данные: Trading Economics.

На момент написания первая криптовалюта торгуется выше $19 330. За последние сутки актив подешевел на 3% (CoinGecko).


Часовой график BTC/USD биржи Binance. Данные: TradingView.

За последние сутки Ethereum потеряла 3,3%. На момент написания монета держится в районе $1050.


Часовой график ETH/USD биржи Binance. Данные: TradingView.

Вслед за флагманами в красную зону перешли все криптоактивы из топ-10 по капитализации. 


Данные: CoinGecko.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка просела на 2,6%. В настоящее время показатель опустился до $897,5 млрд.


По данным Coinglass, за последний час на рынке фьючерсов ликвидированы позиции на $12,7 млн, за сутки — на $242,3 млн.


Негативно на новость отреагировали и фондовые индексы США: S&P 500 упал на 0,75%, Nasdaq Composite — 0,43%. Промышленный индекс Dow Jones потерял 1,02%.


В марте 2022 года Федеральная резервная система США (ФРС) впервые с декабря 2018 года повысила ключевую ставку на 25 б. п. — до 0,25-0,5%. Тогда биткоин и S&P 500 продемонстрировали рост.


В мае ФРС подняла диапазон ключевой ставки до 0,75–1% годовых, чем удивила рынки. На этом фоне цена первой криптовалюты в моменте преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день опустилась ниже $36 000, что стало началом затяжной коррекции.


В июне Федрезерв резко повысил ключевую ставку — на 75 б.п., до 1,5-1,75%. Биткоин, который ранее провалил уровень $30 000 на новостях об ускорении годовой инфляции, отреагировал ростом.


Напомним, второй квартал 2022 года стал для цифрового золота худшим за 11 лет, согласно данным Coinglass. Актив подешевел на 56,2%, с $45 000 до $19 884.


По мнению главы Galaxy Digital Майка Новограца, рецессия на рынке криптовалют продлится еще около 18 месяцев, а первые признаки восстановления индустрия увидит после смягчения денежно-кредитной политики ФРС.


Предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри спрогнозировал продолжение падения цены биткоина.


О том, как ставка ФРС влияет на котировки первой криптовалюты, читайте в карточках ForkLog.

# Экономика инфляция, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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