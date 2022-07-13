Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову будут судить по новой статье
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Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову будут судить по новой статье

Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову будут судить по новой статье

Марина Овсянникова вернулась в Москву, где у нее очень много дел: сейчас она пытается наладить отношения с семьей, а также решить финансовые вопросы. Остается у нее время и на общественную деятельность.


Так, сегодня Овсянникова пришла к зданию Басманного суда, чтобы поддержать политика Илью Яшина — он ожидает меры пресечения по делу о распространении фейков об армии РФ.

Увидев блондинку, журналисты попросили ее поделиться новостями. И она ответила, что на нее завели очередное административное дело за «дискредитацию армии». «Пока не знаю в чем суть, но в Черемушкинском суде оно уже есть. Завтра поедем, будем выяснять», — рассказала Марина в беседе с

Напомним, тогда журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но она предпочла как можно быстрее покинуть страну и уехала в Германию. Проработав три месяца за западную прессу, женщина вернулась в российскую столицу.

В Басманный суд Марина пришла специально, чтобы поддержать Яшина. Она бывала в гостях на его эфирах, кроме того, они общались вне камер. От собравшихся у здания суда она узнала, что за скандального блогера подписали поручительства лидер «ДДТ» Юрий Шевчук и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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