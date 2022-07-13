Чарльз Мангер назвал криптовалюты «инвестицией в ничто»

Вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway Чарльз Мангер в интервью Australian Financial Review вновь раскритиковал цифровые активы. Он заявил, что «никогда не прикоснется» ни к одному из них.

98-летний миллиардер отметил, что не заинтересован в подрыве национальных валют. Мангер призвал никогда не инвестировать в новый класс активов. По его мнению, единственный правильный подход к этой «массовой глупости» — ее «полное избегание».

«Я думаю, что любой, кто продает эти вещи, либо заблуждается, либо злой. […] Криптовалюты — инвестиция в ничто, и парень, который пытается продать вам инвестицию в ничто, говорит: „У меня есть особый вид ничего, из которого трудно сделать больше“», — подчеркнул соратник Уоррена Баффетта.

Мангер добавил, что лучшей инвестиций будет покупка акций компаний, которые «по-настоящему заинтересованы в реальном бизнесе».

На момент написания капитализация Berkshire Hathaway превышает $612 млрд. Она является седьмой по величине корпорацией в мире.

Данные: CompaniesMarketCap.

Ранее вице-председатель совета директоров Berkshire Hathaway сравнил Tesla и биткоин с «вошью и блохой», а также усомнился в способности цифрового золота «стать мировым платежным средством».

В декабре 2021 года Мангер заявил, что власти Китая приняли верное решение, запретив криптовалюты и связанную с ними деятельность.

Напомним, в феврале 2022 года миллиардер сравнил цифровые активы с «венерической болезнью».