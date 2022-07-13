Что можно и нельзя делать в праздник Летние Кузьминки 14 июля 2022 года
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Что можно и нельзя делать в праздник Летние Кузьминки 14 июля 2022 года

Что можно и нельзя делать в праздник Летние Кузьминки 14 июля 2022 года

Православные верующие 14 июля 2022 года почитают память Косьмы и Дамиана, которые были бессребрениками, а вот в народе этот день получил название Летние Кузьминки и считается женским. С этим днем связано много примет, запретов, а также дел, которые нужно непременно выполнить.

Запреты и разрешенные дела в праздник Летние Кузьминки 14 июля


Каждый народный или церковный праздник связан с определенными запретами и делами, которые стоит выполнить, чтобы в жизнь привлечь удачу.

Запрещенные дела в праздник Летние Кузьминки:

  • представительницам прекрасного пола не стоит тяжело работать, так как вся жизнь может быть тяжелой, и лучше в этот день отдыхать;
  • не стоит растрачивать материальные блага, и тут можно отметить не только деньги, но и продуктовые запасы;
  • запрещено завидовать, но если человек завидует по-доброму, то и хочет стать только лучше, то ничего плохого в таком чувстве нет;
  • не стоит начинать новые дела, если не завершены старые, так как они будут нести только убытки;
  • привлечь беды и несчастья можно высказывания, в которых будут присутствовать ругательные слова.

С самого утра люди могут отправиться в храм, чтобы попросить у святых помощи в сельскохозяйственных делах, исцеления недугов, а также о благополучии в семье. Этот праздник стоит проводить в кругу самых родных и близких людей. Очень важно в этот день на огороде избавиться от сорняка, ведь тогда он не будет так быстро расти.

В этот день люди занимались заготовкой сена на зиму для домашнего скота, и надевали для этого праздничные, красные, рубахи.

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Приметы и поверья в праздник Летние Кузьминки 14 июля


До современности дошли многие приметы и поверья, которые существуют в этот день. Многие из них связаны с погодой, другие расскажут о том, каким будет урожай, а также многое другое.

Приметы и поверья в праздник Летние Кузьминки:

  • ветреной погоды можно ждать в том случае, если месяц окрашен в красный цвет, а проливные дожди будут идти длительное время, если у месяца концы словно размытые;
  • есть поверье, согласно которому в этот день, обязательно нужно заниматься заготовкой сена для скотины, чтобы она зимой не голодала;
  • раннюю зиму можно ждать в том случае, если на деревьях видно много желтых листочков.

Сновидение, которое человек увидит в ночь с 13 на 14 июля, является вещим, но стоит знать о том, что никому о нем не стоит рассказывать. Увиденное во время дневного сна может исполниться только тогда, когда человек об этом забудет. Люди, которые были рождены в этот день, обладают даром исцеления других и всегда готовы поддержать человека в трудную минуту.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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