ЦИК РФ: Пять субъектов РФ обеспечат видеонаблюдение и видеофиксацию на всех выборных участках

Вадим Карасев

Бурятия, Марий Эл, Владимирская, Ярославская и Калининградская области организуют видеонаблюдение в совокупности с видеофиксацией на выборах на 100% участков.

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

В ходе заседания ЦИК России заслушала информацию о подготовке к выборам 11 сентября от избиркомов республик Бурятия, Марий Эл, Удмуртской республики, Ярославской, Владимирской и Калининградской областей.

"Из шести заслушанных на заседании субъектов РФ в пяти регионах на предстоящих выборах будет организовано стопроцентное видеонаблюдение в совокупности с видеофиксацией. Например, во Владимирской области только охват видеонаблюдения составит не менее 70% участков, то есть в целом просматривается очень хорошая тенденция. Что касается Удмуртии, то там еще необходим ряд технических уточнений, направленных на обеспечение полноценной безопасности всех элементов системы видеонаблюдения - в целях недопущения разного рода кибератак и взломов", — приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК.

Глава Центризбиркома отметила, что при этом будет гарантирована максимальная открытость и доступность видеонаблюдения для всех участников избирательного процесса.

"Все это говорит о высоком уровне подготовки наших коллег, которые, несмотря на все обстоятельства, спокойно работают и готовят регионы к выборам", — заключила Памфилова.