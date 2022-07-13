Дана Борисова клянчит деньги у поклонников

46-летняя ведущая Дана Борисова пожаловалась на безденежье. Телеведущая объявила, что осталась без денег. Телеведущая посетовала, что из-за ухода всех популярных ток-шоу на каникулы у нее до сентября не будет съемок, а следовательно, и гонораров, так что жить ей сейчас не на что. Поэтому знаменитость не нашла ничего лучше, как попросить финансовой помощи у подписчиков. «Просить неловко, впервые так делаю, если есть возможность, скиньте элементарно по 100 рублей, буду благодарна, ну никак не вывожу», — взмолилась Дана. Интернет-пользователей поведение Борисовой не растрогало, а возмутило до глубины души. И они настоятельно рекомендовали ей устроиться на работу, раз у нее закончились деньги, а не клянчить их у и так скромно живущей аудитории. Однако нашлись и те, кто поверил страданиям телеблондинки. Знаменитость вновь вышла на связь в соцсети и сообщила, что нужные средства ей перевели, причем откликнулись в основном незнакомые люди, тогда как друзья проигнорировали ее просьбу. Поэтому Дана поступила радикально и отписалась от приятелей, оказавшихся «жмотами».«Хочу поблагодарить за вчерашнюю помощь. Есть у меня друзья, есть поддержка, и я могу на вас рассчитывать. Учить меня, воспитывать не надо. Эти деньги я попросила точно не на косметику, не на новое платьице. Нужна была помощь, я не постеснялась и попросила…», — обратилась телеведущая к тем, кто ее проспонсировал, однако так толком и не объяснила, куда же пойдут собранные средства. К слову, еще недавно у Борисовой никаких проблем с финансами не было, она делала одну пластическую операцию за другой: убрала лишний жир с живота и бедер, подтянула руки и обзавелась рельефным прессом.