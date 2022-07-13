Девушка отказала в необычной просьбе невесте брата и поругалась с семьей

Вадим Карасев

Девушка поругалась с семьей, потому что отказала невесте брата в просьбе покрасить волосы

Пользовательница Reddit с ником dizzegy рассказала историю о том, как необычная просьба невесты ее брата привела к ссоре с семьей. Девушка поругалась с родственниками, потому что отказалась покрасить волосы в другой цвет перед свадьбой.

По словам девушки, ее естественный цвет волос — рыжий. В то время как невеста ее брата блондинка, но ей нравятся рыжие волосы. «С тех пор, как мы познакомились, она красит волосы почти в мой цвет. Я не возражаю, я думаю, это странно, что она так делает, но у меня нет монополии на этот конкретный оттенок рыжего», — поделилась автор поста.

Накануне свадьбы невеста попросила девушку покрасить волосы, чтобы ее прическа была уникальной на ее свадьбе, и предложила покрыть все расходы. «Я отказалась, потому что это мои волосы, и я не хочу их менять», — написала пользовательница. После этого она попросила брата поговорить с невестой, однако это не сработало. Невеста обратилась к родителям девушки и они встали на ее сторону.

«Они сказали, что это ее особый день, поэтому нужно быть более сговорчивыми. Они обвинили меня в том, что я превращаю эту небольшую проблему в большую проблему, и я должна просто сделать то, что она хочет, потому что это ее свадьба», — передала девушка слова родителей. Они попросили ее вести себя как взрослый человек. Пользовательница возмутилась тем, что она в 18 лет должна быть взрослой по сравнению с 27-летней невестой.