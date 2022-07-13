Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и Playstation 5
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Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и Playstation 5

Digital Foundry сравнили The Quarry на Xbox Series X | S и Playstation 5


Интерактивное кино The Quarry, которое несколько недель назад стало доступно игрокам, протестировали технические специалисты из Digital Foundry. Об игре хорошо отозвались критики, и технические эксперты решили посмотреть, какая консоль нового поколения лучше подходит для очередного интерактивного кино от Supermassive. Основные детали из этого сравнения:



На Xbox Series X и Playstation 5 целевое разрешение 4K, частота 30 FPS.



Минимально зафиксированное разрешение на Xbox Series X составило 3328x1872, а на Playstation 5 — 3072x1728.



Благодаря большому количеству постобработки, включая TAA (временное сглаживание), сильное размытие движения камеры, глубину резкости и другие трюки Unreal Engine, заметить минимальные отличия в разрешении сложно, разницы в качестве картинки почти нет.



God ray отсутствуют на Playstation 5, но имеется на Xbox Series X — похоже, что это просто ошибка.



На Xbox Series X игра всегда работает в стабильных 30 FPS, на Playstation 5 есть падения до 27 FPS, но это происходит очень редко.



На Xbox Series S разрешение целевое 1440p при 30 FPS. Но есть падения до 900p в напряженных сценах. В среднем, игра работает в 1260p. Но и 30 FPS не всегда держатся стабильно, в стартовых сценах они падают до 20 FPS. Однако, в самой игре таких резких падений нет. Качество графики на Xbox Series X тоже хуже, чем на других консолях.

Ниже можно посмотреть детальное сравнение The Quarry от Digital Foundry.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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