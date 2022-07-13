Дрейк выиграл в онлайн-казино почти 25 млн долларов, но потом снова все проиграл
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Дрейк выиграл в онлайн-казино почти 25 млн долларов, но потом снова все проиграл

Дрейк выиграл в онлайн-казино почти 25 млн долларов, но потом снова все проиграл

Рэпер Дрейк выиграл почти 25 млн долларов в онлайн-казино в компании своего приятеля, рэпера Френч Монтаны. Видеотрансляция игры появилась на платформе Twitch.


В какой-то момент рэпер выиграл почти 18 млн долларов сразу. Выиграть такую сумму рэпер сумел, поскольку сразу вошел в игру с 8,5 млн долларов. Позже его выигрыш достиг 27 млн долларов. Однако радоваться своей удаче Дрейку пришлось недолго — вечер он закончил с балансом менее двух тысяч долларов. За трансляцией наблюдали более 200 тысяч человек.


Дрейк

Это уже не первый раз, когда Дрейк выкладывает трансляции азартных игр, за что даже столкнулся с осуждением со стороны некоторых пользователей.

Рэпер Дрейк, помимо творчества, известен благодаря своему роману с певицей Рианной: пара официально подтвердила свои отношения в 2016 году, однако через полгода они расстались. Поводом для разрыва стала измена Дрейка с моделью Индией Лав. Также Дрейк считается одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире по версии Forbes. Его состояние составляет более 150 млн долларов.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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