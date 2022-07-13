Dress Code. В Москве прошла премьера сериала "Люся". Среди гостей — Кристина Асмус, Данила Козловский, Нино Нинидзе

Вадим Карасев

В кинотеатре "Художественный" прошел светский показ нового сериала онлайн-кинотеатра Premier — драмеди "Люся". Режиссером проекта стал Иван Твердовский, прославившийся благодаря фильму "Класс коррекции", а главные роли исполнили Данила Козловский, Кристина Асмус и Дарья Савельева.

Гостями премьеры стали Александр Цыпкин, Дарья Повереннова, Нино Нинидзе, Иван Макаревич и дочь Ивана Охлобыстина Евдокия с мужем Георгием Батариели.





Данила КозловскийНино НинидзеКристина АсмусАлександр ЦыпкинДарья Повереннова и Андрей Шаронов

В центре сюжета нового сериала программист Сеня (его играет Данила Козловский), у которого не ладится семейная жизнь, а лучше всего его понимает Люся — изобретенный им голосовой помощник с искусственным интеллектом. Вскоре она становится для Сени чем-то гораздо большим.

Взаимоотношения человека и искусственного интеллекта не в первый раз переносятся на экран. Сюжет новой картины напомнит зрителям о фильме Спайка Джонса "Она" с Хоакином Фениксом. В нем герой Феникса после неудач в личной жизни также сближался с голосовым помощником Самантой (ее озвучила Скарлетт Йоханссон).





Евдокия Охлобыстина и Георгий БатариелиМария ШумаковаИван МакаревичГор НахапетянДенис ШведовИгорь ГаранинНадя Бесчетникова