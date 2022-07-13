Dress Code. В Москве прошла премьера сериала "Люся". Среди гостей — Кристина Асмус, Данила Козловский, Нино Нинидзе
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Dress Code. В Москве прошла премьера сериала "Люся". Среди гостей — Кристина Асмус, Данила Козловский, Нино Нинидзе

Dress Code. В Москве прошла премьера сериала "Люся". Среди гостей — Кристина Асмус, Данила Козловский, Нино Нинидзе

В кинотеатре "Художественный" прошел светский показ нового сериала онлайн-кинотеатра Premier — драмеди "Люся". Режиссером проекта стал Иван Твердовский, прославившийся благодаря фильму "Класс коррекции", а главные роли исполнили Данила Козловский, Кристина Асмус и Дарья Савельева.

Гостями премьеры стали Александр Цыпкин, Дарья Повереннова, Нино Нинидзе, Иван Макаревич и дочь Ивана Охлобыстина Евдокия с мужем Георгием Батариели.


Данила Козловский
Нино Нинидзе
Кристина Асмус
Александр Цыпкин
Дарья Повереннова и Андрей Шаронов

В центре сюжета нового сериала программист Сеня (его играет Данила Козловский), у которого не ладится семейная жизнь, а лучше всего его понимает Люся — изобретенный им голосовой помощник с искусственным интеллектом. Вскоре она становится для Сени чем-то гораздо большим.

Взаимоотношения человека и искусственного интеллекта не в первый раз переносятся на экран. Сюжет новой картины напомнит зрителям о фильме Спайка Джонса "Она" с Хоакином Фениксом. В нем герой Феникса после неудач в личной жизни также сближался с голосовым помощником Самантой (ее озвучила Скарлетт Йоханссон).


Евдокия Охлобыстина и Георгий Батариели
Мария Шумакова
Иван Макаревич
Гор Нахапетян
Денис Шведов
Игорь Гаранин
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Светская жизнь
По материалам: spletnik.ru

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