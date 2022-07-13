Джессика Честейн поддержала Флоренс Пью, которую раскритиковали за маленькую грудь: "Мы не принадлежим вам"
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Джессика Честейн поддержала Флоренс Пью, которую раскритиковали за маленькую грудь: "Мы не принадлежим вам"

Джессика Честейн поддержала Флоренс Пью, которую раскритиковали за маленькую грудь: "Мы не принадлежим вам"

Джессика Честейн в инстаграме* высказалась в поддержку Флоренс Пью, которую ранее раскритиковали за маленькую грудь после выхода в прозрачном платье.


Почему некоторым мужчинам так страшно осознавать, что женщины могут любить свои тела без их разрешения? Мы не принадлежим вам, — написала актриса.

Ранее Флоренс Пью ответила хейтерам, которые заявили, что у нее слишком маленькая грудь: на показе Valentino в Риме актриса появилась в полностью прозрачном платье. Пью написала длинный пост в инстаграме, где заявила, что ее беспокоит "какими вульгарными могут быть некоторые мужчины".

Многие из вас настойчиво хотели сообщить мне, как вы разочарованы моей "крошечной грудью", и как мне должно быть стыдно из-за того, что у меня такая "плоская грудь".

Я смирилась с особенностями своего тела, которые делают меня собой. Я довольна всеми "недостатками", на которые я не могла смотреть, когда мне было 14 лет. Я давно живу в своем теле. Я полностью осознаю свой размер груди и не боюсь его. Флоренс также выразила благодарность "сильным, влиятельным, фигуристым женщинам", которые научили ее любить свою фигуру и помогли избавиться от комплексов.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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