Елена Темникова выиграла суд у бренда "Love Is": детали рассмотрения дела
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Елена Темникова выиграла суд у бренда "Love Is": детали рассмотрения дела

Елена Темникова выиграла суд у бренда "Love Is": детали рассмотрения дела

Издание РИА «Новости» сообщает, что 12 июля 2022 года Арбитражный суд Москвы отказал голландскому бренду в требовании взыскать с Елены Темниковой компенсацию за использование товарного знака компании.


2 года назад Елена Темникова выпустила свой альбом. На его обложке красовались изображения, напоминающие героев вкладышей жевательной резинки «Love Is…». Также в честь выхода альбома был изготовлен специальный мерч с аналогичным изображением. Европейская компания Minikim Holland обратилась в суд с требованием взыскать с исполнительницы компенсацию в размере 3 миллиона рублей (именно в такую сумму юристы бренда оценили выгоду от упущенного контракта).


Обложка альбома Темниковой

Московский суд назначил экспертизу с целью узнать, является ли изображение на альбоме певицы переработкой. Эксперты дали отрицательный ответ. На основании этого столичный суд полностью отказал в требованиях истцу.


Следует отметить, что это не первый судебный иск компании Minikim Holland по защите авторских прав. Так, согласно информации издания РИА «Новости», только в Москве и Санкт-Петербурге уже прошли судебные заседания в пользу европейской компании. Одним из крупнейших стал иск к «Альфа-Банку»: суд присудил организации выплатить 255 тысяч рублей.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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