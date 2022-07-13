Escape Academy получает трейлер к релизу — игра завтра будет в Game Pass

Вадим Карасев





Создатели игры Escape Academy сегодня опубликовали новый трейлер, который приурочен к скорому запуску проекта на приставках Xbox, Playstation и PC. Игра Escape Academy выходит на всех платформах уже завтра — 14 июля, сразу после релиза она будет доступна в подписке Game Pass.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Escape Academy, который представили к скорому релизу игры. Напомним, что сам проект представляет собой квест-головоломку, которую можно проходить одному или в кооперативе (в том числе, на общем экране). В Escape Academy игрок оказывается в Академии Побега, где ему предстоит выбираться из различных комнат, решая загадки.

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Стоит сказать, что игра еще на этапе разработки привлекла внимание игроков и журналистов — проект можно было опробовать в рамках бесплатной демо-версии, и отзывы о нем весьма положительные.