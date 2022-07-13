Еврокомиссия опубликовала инструкцию по транзиту из России
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Еврокомиссия опубликовала инструкцию по транзиту из России

Еврокомиссия опубликовала инструкцию по транзиту из России

В Еврокомиссии дали пояснения, исходя из которых железнодорожный транзит в Калининград является возможным в условиях действующих санкционных ограничений. Соответствующая инструкция опубликована на сайте ЕК.

Согласно документу, транзит товаров, подпавших под ограничения, автомобильным транспортом российских операторов запрещается. Однако запрет не распространяется на железнодорожный транспорт при условии возможности осуществления контроля странами Евросоюза. ЕС отслеживает соответствие объемов транзита спросу, а также лимиту перевозок, установленному исходя из средних показателей за три года.

При этом транзит военной продукции и технологий, а также продукции и технологий двойного назначения запрещен независимо от вида транспорта, говорится в документе ЕК.

​​​​​​Литва 17 июня уведомила Калининград об остановке транзита ряда товаров, которые следуют в регион через ее территорию и ранее были включены в санкционный список ЕС. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнял, что под запрет подпадают от 40 до 50 процентов списка грузов, которые перевозят между Калининградом и другими регионами РФ.

С 11 июля литовские власти расширили перечень товаров, на которые распространяются ограничения.

Как ранее, 13 июля, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, проблема с ограничениями транзита грузов в Калининградскую область пока еще не разрешена, в Кремле ожидают подвижек.

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По материалам: pnp.ru

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