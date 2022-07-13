Евросоюз и Россия договорились о снятии блокады Калининграда
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Евросоюз и Россия договорились о снятии блокады Калининграда

Евросоюз и Россия договорились о снятии блокады Калининграда

Евросоюз и Россия пришли к соглашению о снятии запрета на транзит грузов в Калининградскую область, пишут "Известия". Однако власти российского региона не получали официальных уведомлений об этом.

В начале июля Брюссель предоставил российской стороне черновик документа для разрешения транзита в Калининград.


"Нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков".

В документе говорится о снятии запрета железнодорожного и автомобильного транзита. Очевидно, процесс тормозит позиция литовских властей, которые не спешат пропускать российские грузы. На протяжении нескольких недель "идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом".

Прописать калининградские исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете антироссийских санкций, который Евросоюз намерен принять в июле.

"То есть это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании", - указал в беседе с изданием высокопоставленный источник.

В то же время, власти Калининградской области констатировали, что до сих пор не получили никаких официальных заявлений о снятии ограничений на транзит через Литву. Глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков отметил, что вся информация поступает от неназванных источников, но необходимы официальные документы, поскольку "важны формулировки, которые там заложены".

В начале недели Литва расширила список товаров, которые России запрещено ввозить в Калининградскую область в соответствии с санкциями Евросоюза. В силу вступили ограничения на ввоз цемента, спирта и некоторых других товаров из РФ на территорию ЕС, которые предусматриваются четвертым пакетом антироссийских санкций. Перед этим власти страны отказались открывать зеленый коридор для транзита грузов в Калининград.

Литва не готова идти на уступки

На этом фоне литовский лидер Гитанас Науседа и вовсе требует от Запада разорвать экономические отношения с Россией. Он заявляет, что его "политика без иллюзий" в отношении Москвы более продуктивна, нежели так называемая реалистическая линия ряда западных государств. Он призвал Запад следовать его примеру, чтобы избавиться от "головной боли".

"Совершенно очевидно, что политика без каких-либо иллюзий в отношении России оправдала себя гораздо больше, чем так называемая реалистическая политика, из-за которой некоторые западные страны испытывают сейчас головную боль", - сказал Науседа.


Литовский президент не сомневается в том, что его республика идет верным путем, оборвав связи с Россией по энергоресурсам "не только на словах, но и на деле". Оставшись без российских энергоносителей, Литва стала "намного устойчивее к российскому энергетическому и экономическому шантажу", объявил Науседа.

Тем временем, в странах Прибалтики стремительно дорожает электричество. И в Литве, и в Латвии, и в Эстонии цена на электроэнергию подскочила на 152%, обновив рекорд и составив 415,65 евро за мегаватт-час.

Напомним, что 17 июня Вильнюс запретил доставку ряда товаров в Калининград - половину от всех грузов, идущих в регион. В ответ на это российский МИД выдвинул Литве ультиматум, утверждая, что если республика в ближайшее время не возобновит в полном объеме грузовой транзит в Калининградскую область, то Россия оставит за собой право на действия по защите национальных интересов.

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По материалам: uposters.ru

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