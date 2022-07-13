Французский художник превращает стены домов в 3D-фрески, которые заставляют людей остановиться на своём пути

Представьте, что вы бродите по улочкам прекрасной Франции и захотели зайти в кафешку, которую вы видите на углу следующего здания. Вот вы уже к ней подходите, рисуя картинки в голове, как попробуете наивкуснейший круассан с чашечкой кофе, но неожиданно врезаетесь в бетонную стену! «Что такое?» — спросите вы. А мы вам ответим: «Здесь был французский художник Патрик Коммеси (Patrick Commecy), который умело обманывает людей и даёт второе дыхание фасадам старых зданий Франции».

1. «Кафе актёров», г. Леваллуа-Перре, Франция

2. «Жан-Мари Кордье», г. Безье, Франция

3. «Театр Безье», г. Безье, Франция

4. «Камиль Сен-Санс», г. Безье, Франция

На фасадах зданий, тронутых кистью Патрика Коммеси, часто можно увидеть изображения известных людей: актёров, композиторов, политиков, учёных и др.

5. «Аквариум», г. Леваллуа-Перре, Франция

При создании масштабных проектов Патрику Коммеси могут помогать от 2 до 30 стенных живописцев. А на разглядывание деталей таких масштабных работ у туриста может уйти не один час!

6. Фрагменты под названием «Балкон звёзд», «Бэтмен и Джокер» из проекта «Кинотеатр Канны»

7. «Мэрилин», г. Канны, Франция

8. «Кинотеатр Леваллуа», г. Леваллуа-Перре, Франция

Зачастую, взглянув на эти живописные фрески, можно увидеть сцены с нарисованными людьми, которые приоткрывают будни французов.

9. «Ромео и Джульетта», г. Леваллуа-Перре, Франция

10. «20 000 лье под водой», г. Канны, Франция

11. «Восстание виноградарей», г. Безье, Франция

12. «Место Антуана Эмиля Мулена», г. Безье, Франция

13. «Леваллуа в цвету», г. Леваллуа-Перре, Франция

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