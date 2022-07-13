«Газпром» заявил, что не располагает документами о вывозе турбин для «Северного потока» из Канады
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«Газпром» заявил, что не располагает документами о вывозе турбин для «Северного потока» из Канады

«Газпром» заявил, что не располагает документами о вывозе турбин для «Северного потока» из Канады

«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады ремонтируемый там газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании.

В «Газпроме» считают, что в этих обстоятельствах невозможно сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы «Портовой», которая, по заверению компании, является «критически важным объектом» для «Северного потока».

В середине июня «Газпром» объявил о сокращении поставок по «Северному потоку» со 167 до 67 миллионов кубометров газа из-за поломки турбины, которую немецкая компания Siemens после отправки на ремонт в Канаду не могла получить обратно из-за антироссийских санкций, введенных Оттавой.

Власти Канады в середине июля после переговоров с Берлином решили сделать исключение и вернуть турбину в Россию, чтобы европейские страны могли заполнить газовые хранилища на зиму. Позднее правительство Канады решило вывести из-под антироссийских санкций все шесть турбин Siemens для «Северного потока».

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По материалам: pnp.ru

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