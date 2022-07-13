Где семья развеет прах Шатунова
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Где семья развеет прах Шатунова

Где семья развеет прах Шатунова

Звезда 90-х Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в ночь на 23 июня. В карете скорой помощи по пути в больницу дважды происходила клиническая смерть. Скончался певец уже в больнице, после интенсивной терапии в реанимации в течение 1,5 часов. Тело артиста кремировали 27 июня, часть захоронили на Троекуровском кладбище, причем место за 3,7 млн купили друзья. Вторую часть праха семья развеит над озером в Мюнхене.

Поклонникам стало интересно, где то место, где развеяли прах кумира. Ведь это озеро было любимым местом отдыха певца, где тот любил порыбачить и восстановить силы. Это как небольшая часть уже умершего мужчины, о котором фанаты хотели бы узнать побольше.

Друг Юрия Шатунова решил приоткрыть тайну завесы, чтобы уведомить поклонников, в каком чудесном, тихом и спокойном месте нашел пристанище артист. Как рассказал товарищ певца, однажды ему удосужилось там побывать, когда Юра пригласил составить ему компанию.

Там очень красиво и душевно: народа совсем нет, вокруг поют птицы, плещется вода, шумит лес. На машине к озеру не подъехать – нужно оставить авто на стоянке и около 5 километров идти пешком по лесу.


«Юра любил порыбачить в тишине, - делится друг Шатунова. - Ему нравились глухие места».

По словам того самого товарища, прах Юрия семья еще не развеяла, хотя вокруг персоны артиста сейчас ходят многочисленные, порой неправдоподобные слухи. Он уверяет, что никакой отдельной церемонии больше не будет: семья просто выберет наиболее подходящий день и отправится на то самое озеро. Но пока близкие этого не сделали по своим определенным причинам. Дату они так же пока не определили.

Напомним, что кремация, разделение праха на 2 части (для захоронения и развеивания) – это желание самого Юры Шатунова. Он рассказал об этом своей жене во время пандемии коронавируса, когда ему стало страшно за собственную жизнь и появились мысли о смерти. О желании супруга Светлана вспомнила, когда он скончался. И выполнила последнюю просьбу мужа, как бы тяжело ей не было.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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