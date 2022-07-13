Глава Северной Осетии попал под обстрел в Запорожье

Вадим Карасев

Глава Северной Осетии Меняйло попал под обстрел в Запорожье, он не пострадал и едет домой

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел на территории проведения СВО в Запорожской области, он не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

Он рассказал, что Меняйло поехал посмотреть на добровольцев из региона, и на передовой в Запорожской области «по ним прилетела кассета». По словам собеседника агентства, «его не зацепило, но чуть пошатнуло».

Руководитель пресс-службы главы и правительства Северной Осетии Ольга Дзгоева сообщила, что информация, распространившаяся в Сети, о контузии Сергея Меняйло не соответствует действительности, он сообщил ей, что в настоящий момент едет домой.