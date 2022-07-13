Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца издания
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Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца издания

Главред газеты «Коммерсантъ» прокомментировал слухи о смене владельца изданияГлавред газеты «Коммерсантъ» Желонкин заявил, что у него нет информации о смене владельца

Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, комментируя слухи о смене владельца издания, заявил, что у него нет такой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ничего про такое не слышали», — сказал Желонкин в ответ на появившуюся в Telegram-каналах информацию о том, что новым владельцем газеты якобы может стать бизнесмен Владимир Потанин.

Ранее Московская прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации. С иском в суд обратился прокурор города Москва Денис Попов. Отмечается, что в мае в отношении Профсоюза журналистов и работников СМИ прокуратурой была проведена проверка с изучением финансовой части, отчетности, информации о мероприятиях, сведений о выступлениях представителей организации.

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По материалам: lenta.ru

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