Горина бросила Николайчука и покинула проект

Вадим Карасев

Как оказалось, после очередной ссоры с женой Николайчук решил расстаться с ней, написав сообщение в социальных сетях. Предварительно они долго ругались, из-за Горина просила Артура одного на Поляне, а сама сбежала. На самом деле, это действительно было бы очень эффектно, если бы она не вернулась на телестройку в слезах, полностью морально разбитая.По какой причине на самом деле Артур решил разорвать отношения с Катей скоро станет официально известно. Сейчас ясно лишь одно. Артура не устраивает, что Горина совершенно не считается с ним и с его мнением. Она уверена, что парень держится на телестройке только за её счёт и сама решает, с кем ему дружить.Николайчук сильно обиделся на Екатерину. Парень уверен, что паре главный именно он, так как является мужчиной и этот факт совершенно не обсуждается. Однако Горина стремится к равноправию, но снова не может вовремя остановиться и тщательно всё обдумать.Горина никогда ни к кому не прислушивается, поэтому Артуру приходится ей постоянно уступать. Она очень вспыльчивая, в случае чего начинает кричать и даже слова мужу вставить не даёт. Но угрожать Кате разводом второй раз за год Артур вряд ли станет. Что из этого выйдет в итоге?