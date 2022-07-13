Горина бросила Николайчука и покинула проект
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Горина бросила Николайчука и покинула проект

Горина бросила Николайчука и покинула проект
Как оказалось, после очередной ссоры с женой Николайчук решил расстаться с ней, написав сообщение в социальных сетях. Предварительно они долго ругались, из-за Горина просила Артура одного на Поляне, а сама сбежала. На самом деле, это действительно было бы очень эффектно, если бы она не вернулась на телестройку в слезах, полностью морально разбитая. Как оказалось, после очередной ссоры с женой Николайчук решил расстаться с ней, написав сообщение в социальных сетях. Предварительно они долго ругались, из-за Горина просила Артура одного на Поляне, а сама сбежала. На самом деле, это действительно было бы очень эффектно, если бы она не вернулась на телестройку в слезах, полностью морально разбитая.

По какой причине на самом деле Артур решил разорвать отношения с Катей скоро станет официально известно. Сейчас ясно лишь одно. Артура не устраивает, что Горина совершенно не считается с ним и с его мнением. Она уверена, что парень держится на телестройке только за её счёт и сама решает, с кем ему дружить.

Николайчук сильно обиделся на Екатерину. Парень уверен, что паре главный именно он, так как является мужчиной и этот факт совершенно не обсуждается. Однако Горина стремится к равноправию, но снова не может вовремя остановиться и тщательно всё обдумать.

Горина никогда ни к кому не прислушивается, поэтому Артуру приходится ей постоянно уступать. Она очень вспыльчивая, в случае чего начинает кричать и даже слова мужу вставить не даёт. Но угрожать Кате разводом второй раз за год Артур вряд ли станет. Что из этого выйдет в итоге?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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