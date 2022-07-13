Григорий Лепс: «Я влюблялся несколько раз по-настоящему. Не могу сказать, что уважал этих женщин»

Григорий Лепс порассуждал на тему того, что же самое главное в паре. Так, по словам певца, для него важен лишь один значительный момент.

За плечами 59-летнего певца два брака и многочисленные романы. Благодаря немалому опыту Лепс понимает, что именно важно для него во взаимодействии с любимой. Так, на недавней встрече с фанатами Григорий раскрыл, что же должна соблюдать женщина, находящаяся рядом с ним.

Исполнитель тут же отметил, что он ценит уважение. «Есть у меня вопрос, он касается уважения. Любовь может существовать год, три, пять, иногда до конца дней, но это не говорит о том, что человек может уважать своего любимого. Уважение, скорее… Для меня это важно», — поделился он.

«По-настоящему я влюблялся в своей жизни несколько раз, но не могу сказать, что очень уважал этих женщин. В меня, наверное, тоже влюблялись, но не знаю, уважают ли они меня до сих пор или нет. По крайней мере, я делал все, чтобы меня уважали. Если человек тебя не уважает, от него нужно просто бежать семимильными шагами, и чем быстрее, тем лучше», — признался артист в пресс-центре ТАСС.

Напомним, в прошлом году Лепс развелся с Анной Шаплыковой. Позже звезда сетовал, что расставание сильно ударило по его бывшей избраннице, родившей ему троих детей.

«Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет», — говорил он журналу «Телесемь».